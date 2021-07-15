ABD'de son 24 saatte 344 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
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ABD'de son 24 saatte 344 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

ABD'de son 24 saatte 344 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Islam Doğru - Haberler | Güncel

NEW ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 344 artarak 608 bin 135'e çıktı.

NEW ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 344 artarak 608 bin 135'e çıktı.

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, son 24 saatte virüs tespit edilenlerin sayısı 30 bin 617 artışla 33 milyon 947 bin 534'e yükseldi.

Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 344 artarak 608 bin 135 olarak kayıtlara geçti.

California, 3 milyon 847 bini aşkın vaka sayısıyla ülkede ilk sırada yer alırken; bu eyaleti 3 milyon 29 bini aşkın vakayla Teksas ve 2 milyon 404 binden fazla vakayla Florida izledi.

Virüse bağlı can kaybı sayısı bakımından California 64 bin 12 ile ilk sırada yer aldı. Bu sayı New York'ta 53 bin 754, Teksas'ta 52 bin 727 olarak belirlendi.

ABD'de 160 milyondan fazla kişiye ikinci doz aşı yapıldı

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezine göre, 184 milyon 835 binden fazla kişiye ilk doz, 160 milyon 126 binden fazla kişiye ikinci doz Kovid-19 aşısı yapıldı.

Salgında vaka ve ölü sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'yi 30 milyon 987 bini aşkın vakayla Hindistan ve 19 milyon 209 binden fazla vakayla Brezilya izliyor.

Can kaybında ise ABD'yi, 537 bini geçen ölü sayısıyla Brezilya ve 411 binden fazla ölümle Hindistan takip ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Islam Doğru

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