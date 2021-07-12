ABD'de son 24 saatte 25 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
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ABD'de son 24 saatte 25 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

ABD'de son 24 saatte 25 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Islam Doğru - Haberler | Güncel

NEW ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 25 artarak 607 bin 157'ye çıktı.

NEW ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 25 artarak 607 bin 157'ye çıktı.

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, son 24 saatte virüs tespit edilenlerin sayısı 5 bin 401 artışla 33 milyon 854 bin 127'ye yükseldi.

Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 25 artarak 607 bin 157 oldu.

California, 3 milyon 835 bini aşkın vaka sayısıyla ülkede ilk sırada yer alırken bu eyaleti, 3 milyon 17 bini aşkın vakayla Teksas ve 2 milyon 404 binden fazla vakayla Florida izledi.

Virüse bağlı can kaybı sayısı bakımından California, 63 bin 932 ile ilk sırada yer aldı. Bu sayı New York'ta 53 bin 735, Teksas'ta 52 bin 629 olarak kayıtlara geçti.

ABD'de 159 milyondan fazla kişiye ikinci doz aşı yapıldı

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezine göre, 184 milyon 132 binden fazla kişiye ilk doz, 159 milyon 266 binden fazla kişiye ise ikinci doz Kovid-19 aşısı yapıldı.

Salgında vaka ve ölü sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'yi 30 milyon 874 bini aşkın vakayla Hindistan ve 19 milyon 89 binden fazla vakayla Brezilya izliyor.

Can kaybında ise ABD'yi, 533 bini geçen ölü sayısıyla Brezilya ve 408 binden fazla ölümle Hindistan takip ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Islam Doğru

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