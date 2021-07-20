ABD'de son 24 saatte 247 kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ABD'de son 24 saatte 247 kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi

ABD'de son 24 saatte 247 kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi
Anadolu Ajansı / Islam Doğru - Haberler | Güncel

NEW ABD'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 247 artarak 609 bin 268'e çıktı.

NEW ABD'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 247 artarak 609 bin 268'e çıktı.

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, son 24 saatte virüs tespit edilenlerin sayısı 53 bin 212 artışla 34 milyon 134 bin 132'ye yükseldi.

Yaşamını yitirenlerin sayısı 247 artarak 609 bin 268 olarak kayıtlara geçti.

California, 3 milyon 865 bini aşkın vaka sayısıyla ülkede ilk sırada yer alırken; bu eyaleti 3 milyon 44 bini aşkın vakayla Teksas ve 2 milyon 450 binden fazla vakayla Florida izledi.

Virüse bağlı can kaybı sayısı bakımından California 64 bin 133 ile ilk sırada yer aldı. Bu sayı, New York'ta 53 bin 780, Teksas'ta 52 bin 839 olarak belirlendi.

161 milyondan fazla kişiye ikinci doz aşı yapıldı

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezine göre, 186 milyon 317 binden fazla kişiye ilk doz, 161 milyon 473 binden fazla kişiye ikinci doz Kovid-19 aşısı yapıldı.

Salgında vaka ve ölü sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'yi 31 milyon 174 bini aşkın vakayla Hindistan ve 19 milyon 391 binden fazla vakayla Brezilya izliyor.

Can kaybında ise ABD'yi, 542 bini geçen ölü sayısıyla Brezilya ve 414 binden fazla ölümle Hindistan takip ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Islam Doğru

ABD'li milyarder Jeff Bezos ve beraberindeki mürettebatı taşıyan araç uzaya fırlatıldı
ABD'li milyarder Jeff Bezos ve beraberindeki mürettebatı taşıyan araç uzaya fırlatıldı
Milyarder iş insanı Jeff Bezos'un şirketi Blue Origin'in geliştirdiği ve Bezos dahil 4 kişiyi taşıyan New Shepard uzay aracı ABD'nin Teksas...
Milyarder iş insanı Jeff Bezos'un şirketi Blue Origin'in geliştirdiği ve Bezos dahil 4 kişiyi taşıyan New Shepard uzay aracı ABD'nin Teksas...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık Ersin Tatar Süleyman Soylu Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Düm Tek Tek Acun Ilıcalı Kaan Yıldırım Şahan Gökbakar
Spor Mesut Özil Fatih Terim Mehmet Topal Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
ABD'de son 24 saatte 247 kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.7.2021 17:22:22. #1.14#

title