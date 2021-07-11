ABD'de son 24 saatte 136 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
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ABD'de son 24 saatte 136 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

ABD'de son 24 saatte 136 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Kasım İleri - Haberler | Güncel

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 136 artarak 607 bin 132'ye çıktı.

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 136 artarak 607 bin 132'ye çıktı.

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, son 24 saatte virüs tespit edilenlerin sayısı 19 bin 189 artışla 33 milyon 848 bin 726'ya yükseldi.

Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 136 artarak 607 bin 132 oldu.

California, 3 milyon 834 bini aşkın vaka sayısıyla ülkede ilk sırada yer alırken bu eyaleti 3 milyon 16 bini aşkın vakayla Teksas ve 2 milyon 404 binden fazla vakayla Florida izledi.

Virüse bağlı can kaybı sayısı bakımından California 63 bin 932 ile ilk sırada yer aldı. Bu sayı New York'ta 53 bin 733, Teksas'ta 52 bin 624 olarak kayıtlara geçti.

ABD'de 158 milyondan fazla kişiye ikinci doz aşı yapıldı

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezine göre, 183 milyon 836 binden fazla kişiye ilk doz, 158 milyon 954 binden fazla kişiye ise ikinci doz Kovid-19 aşısı yapıldı.

Salgında vaka ve ölü sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'yi 30 milyon 837 bini aşkın vakayla Hindistan ve 19 milyon 20 binden fazla vakayla Brezilya izliyor.

Can kaybında ise ABD'yi, 530 bini geçen ölü sayısıyla Brezilya ve 407 binden fazla ölümle Hindistan takip ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kasım İleri

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