ABD'de son 24 saatte 123 kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi
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ABD'de son 24 saatte 123 kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi

ABD'de son 24 saatte 123 kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi
Anadolu Ajansı / Islam Doğru - Haberler | Güncel

NEW ABD'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 123 artarak 609 bin 21'e çıktı.

NEW ABD'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 123 artarak 609 bin 21'e çıktı.

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, son 24 saatte virüs tespit edilenlerin sayısı 10 bin 604 artışla 34 milyon 80 bin 890'a yükseldi.

Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 123 artarak 609 bin 21 olarak kayıtlara geçti.

California, 3 milyon 860 bini aşkın vaka sayısıyla ülkede ilk sırada yer alırken; bu eyaleti 3 milyon 41 bini aşkın vakayla Teksas ve 2 milyon 450 binden fazla vakayla Florida izledi.

Virüse bağlı can kaybı sayısı bakımından California 64 bin 94 ile ilk sırada yer aldı. Bu sayı, New York'ta 53 bin 775, Teksas'ta 52 bin 827 olarak belirlendi.

161 milyondan fazla kişiye ikinci doz aşı yapıldı

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezine göre, 186 milyon 38 binden fazla kişiye ilk doz, 161 milyon 232 binden fazla kişiye ikinci doz Kovid-19 aşısı yapıldı.

Salgında vaka ve ölü sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'yi 31 milyon 144 bini aşkın vakayla Hindistan ve 19 milyon 376 binden fazla vakayla Brezilya izliyor.

Can kaybında ise ABD'yi, 542 bini geçen ölü sayısıyla Brezilya ve 414 binden fazla ölümle Hindistan takip ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Islam Doğru

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