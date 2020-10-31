ABD'de son 24 saatte 100 bin koronavirüs vakası tespit edildi
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ABD'de son 24 saatte 100 bin koronavirüs vakası tespit edildi

31.10.2020 10:49 | Son Güncelleme: 31.10.2020 10:53
ABD'de son 24 saatte 100 bin koronavirüs vakası tespit edildi

ABD'de son 24 saatte 100 bin koronavirüs (Covid-19) vakası rapor edildi.

ABD'de son 24 saatte 100 bin koronavirüs (Covid-19) vakası rapor edildi.

Koronavirüs nedeniyle en fazla can kaybının yaşandığı ABD'de virüsün yayılmaya başladığı günden bu yana 235 bin 159 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı son 24 saatte rekor seviyede, 100 bin kişi artarak 9 milyon 316 bin 297'ye ulaştı. Ülkede, 6 milyon 24 bin 512 kişinin ise iyileştiği ifade edildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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