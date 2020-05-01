ABD'de sokağa çıkma yasağını protesto eden silahlı gruplar eyalet meclisini bastı
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ABD'de sokağa çıkma yasağını protesto eden silahlı gruplar eyalet meclisini bastı

ABD'de sokağa çıkma yasağını protesto eden silahlı gruplar eyalet meclisini bastı
01.05.2020 14:20 | Son Güncelleme: 01.05.2020 14:35

ABD'nin Michigan eyaletinde sokağa çıkma kısıtlamalarının kaldırılmasını isteyen silahlı protestocular eyalet meclisini (State Capitol) bastı.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Michigan eyaletinde, sokağa çıkma kısıtlamalarının kaldırılmasını isteyen silahlı protestocular eyalet meclisini (State Capitol) bastı. Lansing kentinde, 30 Nisan Perşembe günü düzenlenen oylama sırasında salona girmek isteyen silahlı gruplara polis engel oldu.

Eyalet yasalarına göre, ağır silah taşımalarına rağmen protestocuların eyalet meclisi binasına girme hakları bulunuyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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