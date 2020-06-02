ABD'de sokağa çıkma yasağına rağmen gösteriler sürüyor
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ABD'de sokağa çıkma yasağına rağmen gösteriler sürüyor

ABD'de sokağa çıkma yasağına rağmen gösteriler sürüyorWashington, (DHA)- ABD'de koronavirüs salgınıyla başlayan toplumsal huzursuzluk, siyahi George Floyd'un polis müdahalesi sonucu ölmesiyle had safhaya ulaştı.

02.06.2020 12:31 | Son Güncelleme: 02.06.2020 12:38

ABD'de sokağa çıkma yasağına rağmen gösteriler sürüyor

Washington, (DHA)- ABD'de koronavirüs salgınıyla başlayan toplumsal huzursuzluk, siyahi George Floyd'un polis müdahalesi sonucu ölmesiyle had safhaya ulaştı.

ABD'de siyahi Amerikalı George Floyd'un polis şiddetiyle öldürülmesi nedeniyle düzenlenen protestoların yoğunlaşması üzerine ABD'nin başkenti Washington DC'de 2 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Yedinci gününe girilen protestolar aralıksız sürüyor.

Başkent Washington DC'den New York'a San Francisco'dan Boston'a binlerce protestocu bulundukları şehirlerde sokaklara çıkarak, ülkedeki ırkçılığa ve polis şiddetine karşı protesto düzenledi.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINA RAĞMEN GÖSTERİLER SÜRÜYOR

Washington'da saat 19.00'da New York'ta ise saat 23.00 itibari ile başlayan sokağa çıkma yasağı kararına rağmen göstericiler eylemlerine devam etti. İlerleyen saatlere rağmen dağılmayan göstericilere polis müdahale etti. Kalabalığı dağıtmak için atlı polisler devreye girerken, göstericilere biber gazı ve ses bombaları atıldı. Polisin müdahalesiyle ara sokaklara dağılan protestocular ardından yeniden biraraya gelip Beyaz Saray'ın yakınına yürüdü. Önceki gün yaşanan olaylar yüzünden daha sıkı önlem alan polis, eylemcilere göz açtırmadı. Sokağa sıkıştırılan onlarca gösterici polis tarafından gözaltına alındı.

TRUMP'TAN KİLİSEDE İNCİL'LE POZ

Trump'ın Beyaz Saray'dan çıkmasından önce güzergah üzerindeki Lafayette Park'ta bulunan protestocuların, güvenlik güçlerince biber gazı ve ses bombası ile dağıtılması ise ABD kamuoyunda tepkiye yol açtı. ABD Başkanı Donald Trump polisin boşalttığı Lafayette Parkı'ndan yürüyerek geçerek pazar gecesi göstericilerin bodrum katında yangın çıkarttığı tarihi Saint John Kilisesi önünde elinde İncil'i tutarak kameralara poz verdi. Kilisenin içine girmeyen ve önünde elindeki İncil'i havaya kaldıran Trump, "Bu ülkeyi her zaman güvende tutacağız" dedi. Trump basına poz verdikten sonra geniş güvenlik önlemleri altında yürüyerek, Beyaz Saray'a geçti.

FLOYD'UN CENAZE TÖRENİ PERŞEMBE GÜNÜ

Öte yandan Minnesota Valisi Tim Walz, düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada, Floyd'un cenaze işlemlerinin perşembe günü yapılacağını duyurdu. Walz, "Hem Minneapolis şehri, hem de Minnesota eyaleti ve bütün ulus için, gözümüzün önünde son verilmiş bir hayatı onurlandırmak için önemli bir merasim olacak" ifadelerini kullandı.

ABD'de sokağa çıkma yasağına rağmen gösteriler sürüyor

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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