ABD'de siyahilerin Kovid-19'dan hastaneye kaldırılma olasılığı beyazların yaklaşık 4 katı
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ABD'de siyahilerin Kovid-19'dan hastaneye kaldırılma olasılığı beyazların yaklaşık 4 katı

ABD hükümeti, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle siyahilerin hastaneye yatırılma olasılığının beyazların neredeyse 4 katı olduğunu açıkladı.

ABD'de siyahilerin Kovid-19'dan hastaneye kaldırılma olasılığı beyazların yaklaşık 4 katı
23.06.2020 11:21 | Son Güncelleme: 23.06.2020 11:21

ABD hükümeti, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle siyahilerin hastaneye yatırılma olasılığının beyazların neredeyse 4 katı olduğunu açıkladı.

Ulusal sağlık sigortası programı Medicare ve Medicaid Hizmet Merkezleri verisi, Afrikalı Amerikalı ve Latin kökenlilerin Kovid-19 salgınından en fazla etkilenen kesimler olduğunu gösteren benzer rakamları destekledi.

ABD'de 1 Ocak-16 Mayıs'ta 325 bin Medicare sigortalısına Kovid-19 teşhisi konulduğu, yaklaşık 110 bininin hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Hastaneye kaldırılanlarda siyahiler için sayının her 100 binden 465, beyazlar için ise her 100 binde 123 olduğu görüldü.

Hispanikler için de sayı her 100 binde 258 oldu. Asya kökenlilerde Kovid-19 nedeniyle hastaneye kaldırılma olasılığı beyazların bir buçuk katı çıktı.

İlerlemiş böbrek rahatsızlığı Kovid-19'da ciddi risk

Ayrıca ilerlemiş böbrek rahatsızlığının Kovid-19 nedeniyle hastaneye kaldırılma bakımından ırk, etnik köken ve yoksulluk gibi faktörlerden çok daha ciddi bir risk göstergesi olduğu gözlendi.

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, şehirde Kovid-19 ölüm oranlarının siyahiler ve Hispaniklerde daha yüksek olduğunu açıklamış, Bulaşıcı Hastalıklar Bürosunun 6 Nisan tarihi itibarıyla toplam ölümlerin yüzde 63'ünü içeren istatistik raporunda da yaş grupları dikkate alındığında Hispanik ve siyahilerin ölüm oranının beyazlardan iki kat fazla olduğu görülmüştü.

ABD'nin diğer eyaletlerindeki ölüm oranları da New York'taki verileri doğruluyordu.

Michigan Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığınca yayımlanan verilere göre, siyahi nüfusun sadece yüzde 14 olduğu eyalette Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerde siyahilerin oranı yüzde 40 düzeyinde.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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