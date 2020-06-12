ABD'de "Siyahilerin Hayatı Değerlidir" hareketine olumlu bakış ikiye katlandı
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ABD'de "Siyahilerin Hayatı Değerlidir" hareketine olumlu bakış ikiye katlandı

NEW ABD"de yayınlanan ankete göre, "Siyahilerin Hayatı Değerlidir" (Black Lives Matter) hareketine verilen destek, 2016'dan bu yana iki katından fazla arttı.

ABD'de
12.06.2020 02:47 | Son Güncelleme: 12.06.2020 02:50

NEW ABD"de yayınlanan ankete göre, "Siyahilerin Hayatı Değerlidir" (Black Lives Matter) hareketine verilen destek, 2016'dan bu yana iki katından fazla arttı.

Yahoo News-YouGov araştırmasına göre, Amerikalı yetişkinlerin yüzde 57'si "Siyahilerin Hayatı Değerlidir" hareketi hakkında olumlu düşündüğünü belirtti.

Dört yıl önce benzer bir ankette ise Amerikalıların sadece yüzde 27'sinin aynı soruya olumlu yanıt verdiği kaydedildi.

Ankette, siyahilerin haklarını savunan harekete olumlu bakanların siyasi görüşleri ele alındığında ise, Demokratların hala Cumhuriyetçiler ve siyasi görüş bildirmeyen bağımsız gruba göre önde olduğu vurgulandı.

Irkçılık karşıtı harekete dört yıl önce yüzde 54 oranında destek veren Demokratlarda bu oran yüzde 84'e çıkarken, bağımsızların yüzde 21'lik desteğinin ise yüzde 55'e yükseldiği tespit edildi.

En düşük destek Cumhuriyetçilerde

Ülke genelinde 9 ve 10 Haziran tarihlerinde yapılan ankette, "Siyahilerin Hayatı Değerlidir" hareketine en az destek veren siyasi grubun Cumhuriyetçiler olduğu ortaya çıktı.

Soruları yanıtlayan Cumhuriyetçilerin yüzde 27'si siyahi hareket hakkında olumlu görüş bildirirken, bu oranın 2016 yılında ise sadece yüzde 4 oranında olduğuna vurgu yapıldı.

Cumhuriyetçiler bu oranla, 4 yıl öncesine göre 6 kat artmasına rağmen, olumlu görüş bildirenler arasında son sırada yer aldı.

Araştırmaya katılan ABD'li yetişkinlerin toplam yüzde 33'ü söz konusu hareket hakkında olumsuz düşündüğünü söylerken, bu oranın partilere göre dağılımı, Demokratlarda yüzde 10, bağımsızlarda 32 ve Cumhuriyetçilerde 66 şeklinde karşılık buldu.

"Siyahilerin Hayatı Değerlidir" hareketi hakkındaki olumlu değişim ile George Floyd isimli siyahi vatandaşın Minneapolis'te polis tarafından öldürülmesi sonrasında ülke geneline yayılan protestolar arasında bir bağlantı olduğu düşünülüyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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