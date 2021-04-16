ABD'de siyahilere yönelik bir polis şiddeti daha Hastanede vurularak öldürüldü
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ABD'de siyahilere yönelik bir polis şiddeti daha Hastanede vurularak öldürüldü

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ABD'de siyahilere yönelik bir polis şiddeti daha: Hastanede vurularak öldürüldüABD, (DHA) ? ABD'de bir parkta bayılan ve hastaneye kaldırılan Miles Jackson isimli siyahi, hakkında arama emri olduğu için hastaneye gelen polislere direnince vurularak öldürüldü.

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ABD'de siyahilere yönelik bir polis şiddeti daha: Hastanede vurularak öldürüldü

ABD, (DHA) ? ABD'de bir parkta bayılan ve hastaneye kaldırılan Miles Jackson isimli siyahi, hakkında arama emri olduğu için hastaneye gelen polislere direnince vurularak öldürüldü.

ABD'de siyahilere yönelik polis şiddetine bir yenisi daha eklendi. Ülkenin Ohio eyaletinin Columbus kentinde parkta bayılan Miles Jackson hastaneye kaldırıldı. Jackson'un hakkında arama emri olduğu ortaya çıkarken, hastaneye polis çağrıldı. Hastanede Jackson'ın üstü polisler tarafından arandı. Polislerden biri arama esnasında arkadaşına Jackson'un silahı olduğu uyarısında bulundu.

OLAY ANI KAMERADA

Jackson polislerin aramaya karşı koymasının ardından polislerden biri elektroşok tabancasını kullandı. Jackson, Polisin "silahını bırak" çağrısına uymadı.Polislere karşı direnen Jackson polis tarafından vurularak öldürüldü. Jackson'un hayatını kaybettiği anlar polisin vücut kamerasına yansıdı.

ABD'de siyahilere yönelik bir polis şiddeti daha Hastanede vurularak öldürüldü
ABD'de siyahilere yönelik bir polis şiddeti daha Hastanede vurularak öldürüldü
ABD'de siyahilere yönelik bir polis şiddeti daha Hastanede vurularak öldürüldü
ABD'de siyahilere yönelik bir polis şiddeti daha Hastanede vurularak öldürüldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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