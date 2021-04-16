ABD'de siyahilere yönelik bir polis şiddeti daha Hastanede vurularak öldürüldü

ABD'de siyahilere yönelik bir polis şiddeti daha: Hastanede vurularak öldürüldüABD, (DHA) ? ABD'de bir parkta bayılan ve hastaneye kaldırılan Miles Jackson isimli siyahi, hakkında arama emri olduğu için hastaneye gelen polislere direnince vurularak öldürüldü.