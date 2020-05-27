ABD'de siyahı vatandaşın polis şiddetiyle ölümü protesto edildi ABD'nin Minneapolis kentinde, George Floyd adlı siyahi vatandaşın gözaltına alındığı sırada polis tarafından boğularak öldürülmesi protesto edildi.

ABD'nin Minneapolis kentinde, George Floyd adlı siyahi vatandaşın gözaltına alındığı sırada polis tarafından boğularak öldürülmesi protesto edildi.

ABD'nin Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde polis tarafından elleri kelepçelenip yere yatırılan 40 yaşlarındaki George Floyd adlı siyahi vatandaşın nefessiz kalarak hayatını kaybetmesi ülkede infiale neden oldu. ABD polisinin gözaltına almak istediği sırada öldürdüğü ve "Nefes alamıyorum" diyen silahsız siyahi vatandaşın son görüntüleri, sosyal medyada hızla yayılınca binlerce kişi polis şiddetine tepki gösterdi. Kentte polisin orantısız güç kullanımını protesto eden binlerce kişi sokaklara döküldü. Polis, protestoculara göz yaşartıcı gaz ile müdahale etti. Çıkan çatışmada protestocular ise polise taş atarak karşılık verdi. Protestocular, "Nefes alamıyorum", "Bu, ben olabilirdim" sloganları attı. Bazı protestocular ise, "Siyahileri öldürmeyi bırakın" yazılı pankart taşıdı. Protestoculardan Anita Murray, "Buraya salgının tam ortasına gelmek korkutucu. Ama nasıl uzak durabilirdim?" diye konuştu.

Kalabalık grup daha sonra polis memurların çalıştığı Minneapolis Polis Merkezine yürüdü. Protestocular polis araçlarına spreyle yazı yazarken binaya taş attı. Polis ise göz yaşartıcı gaz, köpük mermileri ve ses bombası ile protestoculara müdahale etti. Polis, 1 protestocunun vurulduktan sonra hafif yaralandığını bildirdi.

"ABD'de siyahi olmanın cezası, ölüm olmamalı"

Sosyal medyada yer alan görüntülerde ABD polisinin yere yatırdığı George Floyd'un boynuna diziyle bastırarak diğer ekipleri beklediği görüldü. O sırada George Floyd'un, "Lütfen, nefes alamıyorum. Beni öldürme" diyerek bir süre sonra hareketsiz kaldığı kameraya yansıdı. Ülkede tepki çeken olayın ardından 4 polisin görevlerinden uzaklaştırıldığı duyurulurken Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) katılımıyla inceleme başlatıldığı bildirildi. Minneapolis Belediye Başkanı Jacob Frey ise yaşanan olayın ardından yaptığı açıklamada, "ABD'de siyahi olmanın cezası, ölüm olmamalı. Beyaz bir polisin dizini 5 dakika boyunca bir siyahi adamın boynuna bastırdığını izledik. Birinin yardım isteğini duyduğunuz zaman yardım etmeniz gerekir. Bu polis en temel insani konuda başarısız oldu" ifadelerini kullandı.

George Floyd'un bir iş yeri sahibinin sahtecilik şikayeti üzerine eşkal benzerliği şüphesiyle gözaltına alınmak istendiği, daha sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtildi.

Son polis şiddeti, Eric Garner olayını hatırlattı

Öte yandan ABD'deki son polis şiddeti, 2014 yılında New York'un Staten Island bölgesinde 43 yaşındaki siyahi Eric Garner olayını akıllara getirdi. Garner, kaçak sigara sattığı gerekçesiyle polis tarafından boğazı sıkılarak gözaltına alınmaya çalışılırken hayatını kaybetmişti. Garner, "Nefes alamıyorum" derken yere yatırılmasının ardından fenalaşmış, ambulansla hastaneye kaldırılırken hayatını kaybetmişti. - WASHINGTON

Kaynak: İHA