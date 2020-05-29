ABD'de siyahi muhabir, protestolardan canlı yayın yaparken gözaltına alındı
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ABD'de siyahi muhabir, protestolardan canlı yayın yaparken gözaltına alındı

ABD'de siyahi vatandaş George Floyd'un polis şiddetiyle öldürülmesinin ardından Mineapolis'teki protestolardan yayın yapan CNN muhabiri Omar Jimenez ve beraberindekiler, yayın sırasında gözaltına alındı.

ABD'de siyahi muhabir, protestolardan canlı yayın yaparken gözaltına alındı
29.05.2020 15:29 | Son Güncelleme: 29.05.2020 15:29

ABD'de siyahi vatandaş George Floyd'un polis şiddetiyle öldürülmesinin ardından Mineapolis'teki protestolardan yayın yapan CNN muhabiri Omar Jimenez ve beraberindekiler, yayın sırasında gözaltına alındı.

ABD'nin Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde siyahi vatandaş George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından başlayan protestolar şiddet olaylarına döndü. Minnepolis Polis Merkezinin protestocular tarafından ateşe verilmesinin ardından CNN muhabiri Omar Jimenez, bölgeden canlı yayın yaptığı sırada polis tarafından gözaltına alındı.

CNN tarafından yapılan açıklamada canlı yayında yaşanan olaya yönelik, "CNN muhabiri Omar Jimenez, Minneapolis'teki protestoların gerçekleştiği yerde canlı bir şekilde memurlara açık bir şekilde kendini tanıttıktan sonra polis tarafından gözaltına alındı. Yapımcı Bill Kirkos ve kamera operatörü de dahil olmak üzere Jimenez ekibi de kelepçelendi" ifadeleri kullanıldı. CNN ekibinin gözaltı alındıktan kısa bir süre sonra serbest bırakıldığı bildirildi.

Minnesota Valisi Tim Walz yaşanan olayın "kabul edilemez" olduğu ifade etti. Vali Walz, CNN ekibinin orada olma hakkına sahip olduğunu ve medyanın protestoları aktarması için Minnesota'da olmasını istediğini belirtti. - MİNNESOTA

Kaynak: İHA

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