ABD'de siyahi George Floyd'un ölümüne neden olan eski polis Derek Chauvin'in davası 2. gününde
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ABD'de siyahi George Floyd'un ölümüne neden olan eski polis Derek Chauvin'in davası 2. gününde

Anadolu Ajansı / Islam Doğru - Haberler | Güncel
ABD'de siyahi George Floyd'un ölümüne neden olan eski polis Derek Chauvin'in davası 2. gününde

ABD'nin Minnesota eyaletinde, siyahi George Floyd'un gözaltına alınması sırasında dizini ensesine basarak ölümüne sebep olan eski polis memuru Derek Chauvin'in davasına devam ediliyor.

Bu nasıl gözaltı? Meksika'da polis sığınmacı kadının önce boynunu kırdı sonra yerlerde sürükledi
Bu nasıl gözaltı? Meksika'da polis sığınmacı kadının önce boynunu kırdı sonra yerlerde sürükledi

ABD'nin Minnesota eyaletinde, siyahi George Floyd'un gözaltına alınması sırasında dizini ensesine basarak ölümüne sebep olan eski polis memuru Derek Chauvin'in davasına devam ediliyor.

Hennepin Bölge Mahkemesinde dün başlayan ve canlı olarak yayınlanan davada, iddia makamı ve savunma açılış konuşmalarını yaptı, ardından şahitler dinlenildi.

İddia makamından Savcı Jerry Blackwell, sokaktan geçenler tarafından çekilen Chauvin'in Floyd'un ensesine bastığı 9 dakika 29 saniyelik videoyu mahkemede yayınlayarak, "Bu süre boyunca Floyd 27 defa 'nefes alamıyorum' diye yalvarmasına rağmen Chauvin, Floyd son nefesini verene kadar hiçbir şey yapmadı." diye konuştu.

Blackwell, videodaki görüntülerin Chauvin'in olaya 'ani bir tepki' vermediğini, kelepçeli halde bulunan ve direnmeyen Floyd'a karşı kasıtlı olarak 'aşırı güç' kullandığını gösterdiğini kaydetti.

Chauvin'in avukatı Eric Nelson ise Floyd'un gözaltına alındıktan sonra polis aracına girmemek için direndiğini savunarak, "Derek Chauvin, 19 yıllık kariyeri boyunca tam da böyle durumlar için eğitildiği şeyi yaptı." ifadesini kullandı.

Nelson, Floyd'un uyuşturucu kullanımını ve diğer sağlık sorunlarını dile getirerek jüri üyelerine Floyd'un ölümüyle ilgili videoda gördüklerinin ötesindeki kanıtları dikkate almaları gerektiğini savundu.

Davada daha sonra Minneapolis Polis acil telefon operatörü ve olay anına şahit olan vatandaşlar dinlendi.

Yaklaşık 4 hafta sürmesi beklenen davada bugün de şahitlerin dinlenilmesine devam edilecek. 2. ve 3. dereceden cinayet ve adam öldürme suçlamalarından yargılanan Chauvin'in suçlu bulunması halinde 40 yıla kadar hapis cezası alabileceği belirtiliyor.

George Floyd'un ölümü

Siyahi Amerikalı 46 yaşındaki George Floyd, 25 Mayıs 2020'de dolandırıcılık şüphesiyle Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde gözaltına alındığı sırada, 44 yaşındaki polis memuru Derek Chauvin'in 9 dakika 29 saniye boyunca diziyle boynuna bastırması nedeniyle dakikalarca "nefes alamıyorum" diye yalvarmıştı.

Floyd olay yerine gelen acil sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, olayla ilgili görüntüler sosyal medyada büyük tepki toplamıştı.

Görüntüler, ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti tartışmalarını alevlendirmiş ve protestolar, olayların başladığı Minneapolis'ten ülke geneline sıçramıştı.

Floyd'un ölümüne neden olmakla suçlanan Chauvin, olaydan 4 gün sonra gözaltına alınmış, hakkında cinayet ve adam öldürme suçuyla dava açılarak tutuklanmıştı.

Chauvin, 29 Mayıs 2020'den beri tutuklu bulunduğu Oak Park Heights'teki hapishaneden 10 Temmuz 2020'de, kefalet bedeli olan 1 milyon doların "Allegheny Casualty Company" adlı kuruluş tarafından garanti edilmesinin ardından serbest bırakılmıştı.

Floyd'un ölümünde kusurlu bulunan diğer 3 polis memuru da daha önce 750 bin dolar tutarındaki kefalet bedelini ödemeleri üzerine tutuksuz yargılanmak üzere salıverilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Islam Doğru

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Erkan Kandemir Ali İhsan Yavuz Numan Kurtulmuş Recep Tayyip Erdoğan Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Müge Anlı Acun Ilıcalı Merve Boluğur Birkan Sokullu
Spor Ozan Tufan Erol Bulut Ersun Yanal Nihat Özdemir Servet Yardımcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kokain Ramazan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: ABD'de siyahi George Floyd'un ölümüne neden olan eski polis Derek Chauvin'in davası 2. gününde - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.3.2021 18:13:34. #1.14#
title