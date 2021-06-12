ABD'de siyahi George Floyd cinayetini görüntüleyen Darnella Frazier'a Pulitzer ödülü verildi
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ABD'de siyahi George Floyd cinayetini görüntüleyen Darnella Frazier'a Pulitzer ödülü verildi

ABD'de siyahi George Floyd cinayetini görüntüleyen Darnella Frazier'a Pulitzer ödülü verildi
Anadolu Ajansı / Mücahit Oktay - Haberler | Güncel

NEW ABD'nin Minnesota eyaletinde George Floyd'un polis tarafından gözaltına alınırken öldürüldüğünü cep telefonunun kamerasıyla görüntüleyen Darnella Fraizer, Pulitzer ödülüne layık görüldü.

NEW ABD'nin Minnesota eyaletinde George Floyd'un polis tarafından gözaltına alınırken öldürüldüğünü cep telefonunun kamerasıyla görüntüleyen Darnella Fraizer, Pulitzer ödülüne layık görüldü.

Pulitzer Ödül Kurulu, siyahi Floyd'un Minneapolis kentinde geçen yıl gözaltı işlemleri esnasında öldürülmesine ilişkin cep telefonuyla kaydettiği görüntüler ABD ve dünya çapında yankı uyandıran Fraizer'ın özel ödüle layık görüldüğünü açıkladı.

Açıklamada, polis memuru Derek Chauvin'in gözaltına aldığı George Floyd'un boynuna diziyle bastırarak ölümüne sebep olduğu anları kaydeden Fraizer'ın o sırada 17 yaşında olduğuna ve adalet arayışında vatandaş gazetecilerin oynadığı rolün hayati önemine vurgu yapıldı.

Tesadüfen oradan geçtiği sırada gördüğü hadiseyi kaydeden Fraizer'ın videosu, polis memuru Chauvin'in olayla ilgili verdiği raporun gerçek olmadığını açığa çıkarmış, genç kız, Floyd'un ölümüyle ilgili duruşmaya da tanık olarak ifade vermeye çağrılmıştı.

Minneapolis'te yayınlanan Star Tribune isimli yerel gazete de Floyd'un öldürülmesi sonrası kentte yaşanan sosyal tepkilerle ilgili haberiyle "en iyi son dakika haberi" ödülünün sahibi oldu.

Pulitzer ödülleri, gazete yayıncısı Joseph Pulitzer tarafından başlatılan ve 1917 yılından bu yana verilen, Amerika'nın en prestijli gazetecilik ödülleri olarak biliniyor.

George Floyd'un ölümü

Minneapolis kentinde 46 yaşındaki siyahi Amerikalı George Floyd, 25 Mayıs 2020'de dolandırıcılık şüphesiyle gözaltına alındığı sırada 44 yaşındaki polis memuru Derek Chauvin'in 9 dakika 29 saniye boyunca diziyle boynuna bastırması nedeniyle dakikalarca "nefes alamıyorum" diye yalvarmış ve bir süre sonra hayatını kaybetmişti.???????

Chauvin, Minnesota eyaleti tarafından 4 hafta süren yargılama sonucunda 21 Nisan'da jüri tarafından kendisine yöneltilen 2. ve 3. dereceden cinayet ile 2. dereceden adam öldürme suçlamalarının tümünden suçlu bulunmuştu.

Eski polis Chauvin'in davasına bakan yargıç Peter Cahill, 12 Mayıs'ta Floyd'un ölümünde "ağırlaştırılmış faktörler" bulunduğuna hükmetmişti.

Hukuk uzmanları, Cahill'in bu kararının 25 Haziran'da hapis cezası süresi belli olacak olan Chauvin'e mevcut suçlamalar kapsamında en yüksek cezanın verilebileceği anlamına geldiği değerlendirmesinde bulundu.

Floyd cinayetine karışan diğer 3 eski polis memurunun cinayet ve adam öldürme eylemine yardım ve yataklık suçlamalarından yargılanmasına ise ağustos ayında başlanması bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Oktay

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