ABD'de siyahi gencin vurulduğu anın görüntüsünü çeken kişi cinayetle suçlandı
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ABD'de siyahi gencin vurulduğu anın görüntüsünü çeken kişi cinayetle suçlandı

ABD'de koşu yaparken bir baba ile oğlu tarafından öldürülen siyahi Ahmaud Arbery'nin saldırıya uğradığı anın görüntüsünü çeken kişi cinayetle suçlandı.

ABD'de siyahi gencin vurulduğu anın görüntüsünü çeken kişi cinayetle suçlandı
22.05.2020 09:19 | Son Güncelleme: 22.05.2020 09:19

ABD'de koşu yaparken bir baba ile oğlu tarafından öldürülen siyahi Ahmaud Arbery'nin saldırıya uğradığı anın görüntüsünü çeken kişi cinayetle suçlandı.

Georgia Soruşturma Bürosu, 50 yaşındaki William "Roddie" Bryan Jr'ın, cinayet suçlamasıyla tutuklandığını duyurdu.

ABD'nin Georgia eyaletinde Brunswick kentinde yaşayan Bryan, şubat ayında Gregory McMichael (64) ve oğlu Travis McMichael'in (34) 25 yaşındaki Ahmaud Arbery'e saldırdığı anın videosunu aracından çekmişti. 5 Mayıs'ta sosyal medyaya düşen video, ülke çapında infial uyandırmıştı.

Georgia Valisi Bryan Kemp, saldırıyı "kesinlikle korkunç" sözleriyle nitelendirmiş, beyaz baba ile oğlu, 7 Mayıs'ta cinayet ve ağır saldırı suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Eyalet yasaları uyarınca kişi, bir başka kişinin ölümüne sebebiyet veren herhangi bir suç işlemişse cinayetle suçlanabiliyor.

William "Roddie" Bryan Jr'ın avukatı konuyla ilgili açıklama yapmazken, kurbanın ailesinin avukatları yaptıkları ortak açıklamada, "Bu sürecin başından beri tutuklanması çağrısı yaptık. Arbery'nin cinayete kurban gitmesine dahli, bize ve ülkedeki birçok kişiye göre aşikar." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump Ahmaud Arbery'nin vurularak öldürülmesinin "çok rahatsız edici bir durum" olduğunu belirterek, "Kalbim, ebeveynleri, ailesi ve dostlarıyla." açıklamasını yapmıştı.

Ülkede tepkiyle karşılanan 28 saniyelik kayıtta, baba ile oğlunun kamyonetleriyle koşu yapan Arbery'e yaklaştığı, Travis McMichael'in araçtan inerek Arbery ile itiştiği, daha sonra siyahi adamın silahla vurulduğu ve yere düşmeden önce sendeleyerek yürüdüğü görülüyordu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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