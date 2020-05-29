ABD'de siyahi Floyd'un polis şiddetiyle ölümü protesto edildi - NEW
ABD'nin Minneapolis kentinde polis şiddeti yüzünden hayatını kaybeden siyahi George Floyd'un ölümü, New York'ta yüzlerce gösterici tarafından protesto edildi.
29.05.2020 00:54 | Son Güncelleme: 29.05.2020 00:59
ABD'nin Minneapolis kentinde polis şiddeti yüzünden hayatını kaybeden siyahi George Floyd'un ölümü, New York'ta yüzlerce gösterici tarafından protesto edildi. Protestoya müdahale eden polis, birçok göstericiyi gözaltına aldı.
Kaynak: AA