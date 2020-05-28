ABD'de siyahi Floyd'un polis şiddetiyle ölümü protesto edildi GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Protestocuların slogan atarak polis merkezi karşısında bekleyişi Göstericilerden detaylar Dükkanın ateşe verilmesi Havai fişek atılması MİNNEAPOLİS - ABD'nin Minneapolis kentinde polis şiddeti yüzünden hayatını kaybeden siyahi George Floyd'un ölümü yüzlerce gösterici...

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Protestocuların slogan atarak polis merkezi karşısında bekleyişi

Göstericilerden detaylar

Dükkanın ateşe verilmesi

Havai fişek atılması

MİNNEAPOLİS - ABD'nin Minneapolis kentinde polis şiddeti yüzünden hayatını kaybeden siyahi George Floyd'un ölümü yüzlerce gösterici tarafından protesto edildi. Polisin yoğun güvenlik önlemleri aldığı ve birçok bölgeye giriş çıkışları kapattığı yerde bir araya gelen çoğunluğu siyahi göstericiler, Floyd'un ölümüne neden olan polislerin cinayetle yargılanması yönünde sloganlar attı. Olaylar devam ederken bazı göstericiler bölgede bulunan bazı mağazaları ateşe verdi.

Kaynak: AA