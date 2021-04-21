ABD'de siyahi Floyd'un ölümünden suçlu bulunan eski polis Chauvin, güvenli hücrede tutuluyor
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ABD'de siyahi Floyd'un ölümünden suçlu bulunan eski polis Chauvin, güvenli hücrede tutuluyor

ABD'de siyahi Floyd'un ölümünden suçlu bulunan eski polis Chauvin, güvenli hücrede tutuluyor
Anadolu Ajansı / Islam Doğru - Haberler | Güncel

NEW ABD'nin Minnesota eyaletinde görülen davada dün jüri tarafından siyahi George Floyd'un ölümünden suçlu bulunan eski polis memuru Derek Chauvin'in eyaletteki maksimum güvenlikli hapishanede tutulduğu belirtildi.

NEW ABD'nin Minnesota eyaletinde görülen davada dün jüri tarafından siyahi George Floyd'un ölümünden suçlu bulunan eski polis memuru Derek Chauvin'in eyaletteki maksimum güvenlikli hapishanede tutulduğu belirtildi.

CNN'e konuşan Eyalet Cezaevi Dairesi sözcüsü Sarah Fitzgerald, Chauvin'in Minneapolis'in 40 kilometre doğusundaki 5. derece güvenli Minnesota Oak Park Heights cezaevinde can güvenliği için hücrede tutulduğunu açıkladı.

Sözcü, 349 mahkumun bulunduğu hapishanenin yüksek riskli suçlular için en güvenli yerlerden biri olduğunu ifade ederek Chauvin'in en az 30 dakikada bir kontrol edildiğini söyledi.

Mahkemede dün okunan jüri kararından yaklaşık bir saat sonra hücresine konulan Chauvin'in üzerinde turuncu elbiseyle yeni çekilen cezaevi vesikalık fotoğrafı da ABD basınına dağıtıldı.

Chauvin'in, yargıç Peter Cahill tarafından 8 hafta içinde kaç yıl hapse mahkum edileceği belli olana kadar şu anki hücresinde tutulacağı, daha sonra bir eyalet hapishanesine gönderileceği bildirildi.

Hakkındaki üç iddiadan da suçlu bulunan Chauvin, Minnesota kanunlarına göre en fazla 75 yıla kadar hapis cezası alabilecek.

Chauvin'in hapis cezası kesinleştikten sonra avukatının 60 gün içinde muhtemelen temyize başvuracağı belirtiliyor.

Minneapolis'teki Hennepin Bölge Mahkemesinde 4 haftadır devam eden yargılamada dün 12 kişilik jüri, kendisine yöneltilen 2. ve 3. dereceden cinayet ile 2. dereceden adam öldürmek suçlamalarının tümünden Chauvin'i suçlu bulmuştu.

Kararın okunmasının hemen ardından hakkındaki 1 milyon dolarlık kefalet kaldırılan Chauvin, tutuklanarak cezaevine götürülmüştü.

George Floyd'un ölümü

Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde, siyahi Amerikalı 46 yaşındaki George Floyd, 25 Mayıs 2020'de dolandırıcılık şüphesiyle gözaltına alındığı sırada, 44 yaşındaki polis memuru Derek Chauvin'in 9 dakika 29 saniye boyunca diziyle boynuna bastırması nedeniyle dakikalarca "nefes alamıyorum" diye yalvarmıştı.

Floyd'un olay yerine gelen acil sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede öldüğü belirtilmiş, olayla ilgili görüntüler ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti tartışmalarını alevlendirmiş ve şiddetli protestolara neden olmuştu.

Floyd'un ölümüne neden olmakla suçlanan Chauvin, olaydan 4 gün sonra gözaltına alınmış, hakkında 2. ve 3. dereceden cinayet ve 2. dereceden adam öldürme suçlamalarıyla dava açılarak tutuklanmıştı.

Chauvin, 29 Mayıs 2020'den beri tutuklu bulunduğu Oak Park Heights'teki hapishaneden 10 Temmuz 2020'de, 1 milyon dolar kefaletle serbest bırakılmıştı.

Floyd'un ölümünde kusurlu bulunan diğer 3 eski polis memuru da daha önce 750 bin dolar tutarındaki kefalet bedelini ödemeleri üzerine tutuksuz yargılanmak üzere salıverilmişti.

Söz konusu 3 eski polisin, haklarındaki cinayet ve adam öldürme eylemine yardım ve yataklık suçlamalarından yargılanmasına ağustos ayında başlanması bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Islam Doğru

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