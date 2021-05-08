ABD'de siyahi Arbery'nin öldürülmesiyle ilgili 3 zanlının yargılanmasına 18 Ekim'de başlanacak
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ABD'de siyahi Arbery'nin öldürülmesiyle ilgili 3 zanlının yargılanmasına 18 Ekim'de başlanacak

ABD'de siyahi Arbery'nin öldürülmesiyle ilgili 3 zanlının yargılanmasına 18 Ekim'de başlanacak
Anadolu Ajansı / Islam Doğru - Haberler | Güncel

NEW ABD'de geçen yıl siyahi Ahmaud Arbery'nin koşu yaparken vurularak öldürülmesiyle ilgili 3 zanlının yargılanmasına 18 Ekim'de başlanacağı belirtildi.

NEW ABD'de geçen yıl siyahi Ahmaud Arbery'nin koşu yaparken vurularak öldürülmesiyle ilgili 3 zanlının yargılanmasına 18 Ekim'de başlanacağı belirtildi.

Georgia eyaleti Glynn Bölge mahkemesi kayıtlarına göre, 3 sanığa karşı eyalet tarafından açılan davaya, 18 Ekim'de jüri seçimi ile başlanacak.

Federal savcılarca, 29 Nisan'da açıklanan iddianamede, Arbery cinayetiyle bağlantılı 3 zanlının, "taammüden adam öldürme" ve "adam kaçırmaya teşebbüs" gibi suçlamaların yanı sıra federal düzeyde nefret suçlamasıyla da hakim karşısına çıkacağı belirtilmişti.

Koşu yaparken öldürülmüştü

ABD'nin Georgia eyaleti Brunswick kentinde 23 Şubat'ta Gregory McMichael ve oğlu Travis McMichael, koşu yapan 25 yaşındaki Ahmaud Arbery'e saldırmıştı. Saldırı, William "Roddie" Bryan adlı bir kişi tarafından görüntülenmişti. 5 Mayıs'ta sosyal medyaya düşen video, ülke çapında infial uyandırmıştı.

Georgia Valisi Bryan Kemp, saldırıyı "kesinlikle korkunç" sözleriyle nitelendirmiş, beyaz baba ile oğlu, 7 Mayıs'ta tutuklanmıştı.

Ülkede tepkiyle karşılanan 28 saniyelik kayıtta, baba ile oğlunun koşu yapan Arbery'e kamyonetleriyle yaklaştığı, Travis McMichael'ın araçtan inerek Arbery ile itiştiği, daha sonra siyahi Arbery'nin silahla vurulduğu ve yere düşmeden önce sendeleyerek yürüdüğü görülüyordu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Islam Doğru

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