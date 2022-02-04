ABD'de siyahi Arbery'nin katilleri savcılarla yaptıkları anlaşmadan çekildi

ABD'nin Georgia eyaletinde Şubat 2020'de siyahi Ahmaud Arbery'yi koşu yaparken öldürmekten suçlu bulunan Travis ve babası Greogory McMichael'ın savcılarla yaptığı anlaşmadan çekildikleri belirtildi.

Mahkemeye verilen dilekçede, baba oğulun federal nefret suçlamasından yargılanacağı davada savcılarla yaptıkları "suçu kabul etme" anlaşmasından çekildikleri bildirildi.

Greogory Michael'ın avukatının, mahkemeye, müvekkilinin gelecek hafta görülmeye başlayacak davaya hazır olduğunu söylediği ifade edildi.

Travis McMichael'ın, 31 Ocak'ta, savcılarla varılan anlaşma gereği 30 yıl hapis cezası karşılığında Arbery'yi ırk düşmanlığı nedeniyle öldürmekten suçlu olduğunu kabul etmeye hazır olduğu belirtilmişti. Ancak Arbery'nin ailesinin itirazı üzerine davaya bakan yargıç Lisa Godbey Wood, baba ve oğulun ileride muhtemel nefret suçları davalarını önleyecek söz konusu savunma anlaşmasını onaylamamıştı.

Ahmaud Arbery olayı

Georgia'nın Brunswick kentinde 23 Şubat 2020'de Gregory ve oğlu Travis McMichael, ormanlık alanda koşu yapan 25 yaşındaki siyahi Ahmaud Arbery'ye silahla saldırmıştı.

Saldırganlara eşlik eden komşuları William Bryan tarafından çekilen saldırı videosu, 5 Mayıs 2020'de sosyal medyaya düşünce ülke çapında infial uyandırmış ve sanıklar 7 Mayıs'ta tutuklanmıştı.

Tepkiyle karşılanan 28 saniyelik kayıtta, baba ile oğlunun koşu yapan Arbery'ye kamyonetleriyle yaklaştığı, Travis McMichael'ın araçtan inerek Arbery ile itiştiği, daha sonra siyahi adamın silahla vurulduğu ve yere düşmeden önce sendeleyerek yürüdüğü görülüyordu.

Davayı gören eyalet mahkemesi, 8 Ocak'ta siyahi genci öldürmekten suçlu bulduğu 3 kişiyi ömür boyu hapse mahkum etmişti.

Baba ve oğul ayrıca, federal savcılar tarafından açılan nefret suçlaması davasında hakim karşısına çıkacak.