ABD'de siyahi anne ve kızına silahlı tehdit ABD'de siyahi anne ve kızına silahlı tehdit ABD'nin Michigan eyaletinin Orion şehrinde siyahi kadın ve yanında bulunan kızına beyaz bir Amerikalı vatandaş silah çekerek tehditler ve küfürler savurdu.

ABD'de siyahi anne ve kızına silahlı tehdit

MİCHİGAN - ABD'nin Michigan eyaletinin Orion şehrinde siyahi kadın ve yanında bulunan kızına beyaz bir Amerikalı vatandaş silah çekerek tehditler ve küfürler savurdu. Silahlı kadın zorlukla aracına bindirildi.

ABD'nin Michigan eyaletinin Orion şehrinde bir restoranın otoparkında gerçekleşen olayda beyaz kadının siyahi anne ve 15 yaşındaki kızına omuz atması ile tartışma başladı. kendisinden özür dilemesi gerektiğini söylen beyaz kadın bağırmaya başladı. Tartışma kısa sürede ırkçılık tartışmasına dönüştü. Öfkeli kadın yanında bulunan silahını çekerek tehditler ve küfürler savurduğu iddia edildi.

Silahlı beyaz kadın 'Sadece beyaz insanlara ırkçı diyerek dolaşamazsın. Beyaz insanlar ırkçı değil. Kimse ırkçı değil' dediği belirtildi. Polis tarafından göz altına alınan silahlı kadının sorgusunun ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

Kaynak: İHA