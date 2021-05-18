ABD'de siyahi Andrew Brown'ı öldüren polisler hakkında dava açılmayacak
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ABD'de siyahi Andrew Brown'ı öldüren polisler hakkında dava açılmayacak

ABD'de siyahi Andrew Brown'ı öldüren polisler hakkında dava açılmayacak
Anadolu Ajansı / Islam Doğru - Haberler | Güncel

NEW ABD'nin Kuzey Carolina eyaletinde, "arama emri" ile evine gittikleri sırada aracı ile kaçmaya çalışan siyahi Andrew Brown'ı vuran polisler hakkında dava açılmayacağı belirtildi.

NEW ABD'nin Kuzey Carolina eyaletinde, "arama emri" ile evine gittikleri sırada aracı ile kaçmaya çalışan siyahi Andrew Brown'ı vuran polisler hakkında dava açılmayacağı belirtildi.

Bölge savcısı Andrew Womble, düzenlenen basın toplantısında, "Kuzey Carolina Eyalet Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen inceleme sonucunda Brown'ı vuran polislerin kendilerini ve diğerlerini korumak için ölümcül güç kullanmasının gerekli olduğuna kanat getirildi." dedi.

Womble, Brown'ın ölümünün trajik olmasına rağmen "aracını polislere karşı silah olarak kullanmaya çalıştığı" ve bunun üzerine polislerin silahlarını ateşlemesinin "haklı" bulunduğunu kaydetti.

Basın toplantısında ilk kez kamuoyuyla paylaşılan olayla ilgili video görüntülerinde, polislerin ellerinde silah ile Brown'ın aracını çevirdiği, aracından inmesi için seslenmelerine rağmen Brown'ın aracını ileri ve geri sürerek polislerden kaçmaya çalıştığı görüldü.

Andrew Brown'ın öldürülmesi

ABD'nin Kuzey Carolina eyaleti Pas"ank bölgesindeki Elizabeth şehrinde, 21 Nisan'da, polisin uyuşturucuyla bağlantılı "arama emri" ile gittiği evden aracına binip kaçmaya çalışan siyahi Andrew Brown, açılan ateş sonucu hayatını kaybetmişti.

Aile üyelerine ve görgü tanıklarının beyanına göre, 7 çocuk babası 42 yaşındaki Brown'ın üzerinde silah bulunmadığı, tehdit oluşturmadığı halde gereksiz polis şiddeti sonucu yaşamını yitirdiği öne sürülmüştü.

Aynı gün olay yerinde toplanan öfkeli kalabalık ile polis arasında gergin anlar yaşanmış, Brown'ın destekçileri polisten vücut kamerası görüntülerinin yayımlanmasını ve iddialara açıklık getirilmesini talep etmişti.

Şehirde protestoların sürmesi üzerine, daha sonra ailesine polislerin vücut kameraları görüntülerinden montajlanmış 20 saniyelik video izletilmiş, ancak ailesi bunu yeterli bulmayarak tüm kayıtların gösterilmesi çağrısını tekrarlamıştı.

Kuzey Caroline eyaleti makamlarının yanı sıra ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da olayla ilgili inceleme başlatmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Islam Doğru

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