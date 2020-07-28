ABD'de sivil haklar hareketinin öncü ismi John Lewis'in cenazesi Kongre'ye getirildi
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ABD'de sivil haklar hareketinin öncü ismi John Lewis'in cenazesi Kongre'ye getirildi

ABD'de 17 Temmuz'da yaşamını yitiren, sivil haklar hareketinin öncü isimlerinden Demokrat Partili siyahi Kongre üyesi John Lewis'in cenazesi, törenler ve ziyaretler için Kongre binasına getirildi.

ABD'de sivil haklar hareketinin öncü ismi John Lewis'in cenazesi Kongre'ye getirildi
28.07.2020 04:37 | Son Güncelleme: 28.07.2020 05:33

ABD'de 17 Temmuz'da yaşamını yitiren, sivil haklar hareketinin öncü isimlerinden Demokrat Partili siyahi Kongre üyesi John Lewis'in cenazesi, törenler ve ziyaretler için Kongre binasına getirildi.

Alabama'dan yola çıkarılan cenaze, başkent Washington DC'de resmi konvoy ile karşılandı. Lewis'in cenazesinin bulunduğu aracın geçeceği bazı sokak ve caddeler trafiğe kapatılırken cenaze aracı, kentin önemli simgelerinin yanından geçerek Kongre binasına vardı.

Kongre binasında cenaze töreni yapılan ilk siyahi olan Lewis'in tabutunun etrafında bir araya gelen Kongre üyeleri Lewis'in çalışmalarını anlattı.

Öte yandan ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence de eşi Karen Pence ile akşam saatlerinde Lewis'in cenazesini ziyaret etti. Pence, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "John, kişisel cesareti ve yıllarca yaptığı kamu hizmetiyle Amerika'yı sonsuza kadar değiştiren muhteşem bir adamdı." değerlendirmesinde bulundu.

Eski ABD Başkan Yardımcısı ve 2020 Seçimleri için Demokratların adayı olan Joe Biden da Lewis'in tabutunu ziyaret eden isimlerden oldu.

ABD Başkanı Donald Trump ise dün sabah Beyaz Saray'da, Lewis'in cenazesini ziyaret etmeyeceğini belirtmişti.

Lewis'in cenazesi yarın da Kongre binasında ziyarete açık kaldıktan sonra, Georgia eyaletinin Atlanta kentine gönderilecek ve perşembe günü burada toprağa verilecek.

John Lewis kimdir?

ABD'de 1960'lı yıllarda başlayan yurttaşlık hakları mücadelesinin öncü isimlerden Lewis, aynı mücadelenin ikonik ismi Martin Luther King'in 1963'te Washington'daki Lincoln Anıtı önünde "Bir hayalim var" adlı ünlü şiirini okuduğu mitingin en genç konuşmacısıydı.

Eski Başkan Barack Obama'nın 2011'de, ülkede verilen en yüksek sivil nişan olan "Başkanlık Özgürlük Madalyası" ile ödüllendirdiği Lewis, 1965'teki "Kanlı Pazar" yürüyüşünde 600 protestocuya liderlik etmesi ile tanınıyordu.

Alabama eyaletinin Selma kentinde 1965 yılında siyahilerin oy kullanma hakkı için düzenlenen protesto yürüyüşüne yüzlerce siyahi Amerikalı katılmıştı. Protestocular, Edmund Pettus köprüsünü geçerken polisin sert şiddetiyle karşılaşmış ve olaylar "Kanlı Pazar" olarak tarihe geçmişti.

Lewis, 17 Temmuz'da pankreas kanser nedeniyle 80 yaşında hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA

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