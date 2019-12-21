ABD'de sitede yangın: 6 ölü, 13 yaralı
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ABD'de sitede yangın: 6 ölü, 13 yaralı

LAS ABD'de 3 katlı apartmanlardan oluşan bir sitede meydana gelen yangında ilk belirlemelere göre 6 kişi yaşamını yitirdi, 13 kişi yaralandı.

21.12.2019 22:42 | Son Güncelleme: 21.12.2019 22:42
ABD'de sitede yangın: 6 ölü, 13 yaralı

LAS ABD'de 3 katlı apartmanlardan oluşan bir sitede meydana gelen yangında ilk belirlemelere göre 6 kişi yaşamını yitirdi, 13 kişi yaralandı.

ABD basınına yansıyan haberlere göre, kentindeki bir sitede bulunan apartmanın birinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yetkililer, kısa sürede yayılan yangın nedeniyle en az 6 kişinin yaşamını yitirdiğini, 13 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Olaya ilişkin soruşturma sürerken, yangının kazara çıkmış olma ihtimali üzerine duruluyor.

Kaynak: AA
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