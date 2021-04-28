ABD'de sınır devriyesi ekibi şaşkına döndü: 20 göçmen böyle çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ABD'de sınır devriyesi ekibi şaşkına döndü: 20 göçmen böyle çıktı

ABD'de sınır devriyesi ekibi şaşkına döndü: 20 göçmen böyle çıktı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya

ABD'de sınır güvenlik ekiplerinin kontrol esnasında durdurduğu bir kamyonetten yaklaşık 20 göçmen çıktı.

ABD'de sınır güvenlik ekiplerinin kontrol esnasında durdurduğu bir kamyonetten yaklaşık 20 göçmen çıktı.

ABD ile Meksika arasında sınır güvenlik ekiplerinin devriye esnasında durdurduğu araçtan çıkan göçmenler şaşırttı. Sınır devriye ekipleri rutin kontrol sırasında bir kamyoneti durdurdu. Daha sonra sürücülerin hareketlerinden şüphelene devriye ekipleri hareket eden kamyoneti takibe aldı. Ekiplerin peşine düştüğü kamyonet biraz ilerledikten sonra boş bir arazide durdu.  Kamyonetin kasasından yaklaşık 20 göçmen çıkarak kaçmaya başladı. O anlar, polisin araç kamerasına yansıdı.


ABD'de sınır devriyesi ekibi şaşkına döndü: 20 göçmen böyle çıktı
ABD'de sınır devriyesi ekibi şaşkına döndü: 20 göçmen böyle çıktı
ABD'de sınır devriyesi ekibi şaşkına döndü: 20 göçmen böyle çıktı
ABD'de sınır devriyesi ekibi şaşkına döndü: 20 göçmen böyle çıktı
ABD'de sınır devriyesi ekibi şaşkına döndü: 20 göçmen böyle çıktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

NASA ve SpaceX kötü hava koşulları nedeniyle astronotların dönüşünü erteledi
NASA ve SpaceX kötü hava koşulları nedeniyle astronotların dönüşünü erteledi
Bu zamana kadar üretilenlerin en gelişmişi! ABD ordusuna video oyunlarını aratmayan gözlük
Bu zamana kadar üretilenlerin en gelişmişi! ABD ordusuna video oyunlarını aratmayan gözlük
12 yaşındaki çocuk hem lise hem de üniversiteden mezun olacak
12 yaşındaki çocuk hem lise hem de üniversiteden mezun olacak
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Mehmet Muş Fuat Oktay Vedat Bilgin Fahrettin Altun
Magazin Hadise Ezgi Mola Müge Anlı Yılmaz Erdoğan
Spor Mesut Özil Rıza Kayaalp Mete Kalkavan Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: ABD'de sınır devriyesi ekibi şaşkına döndü: 20 göçmen böyle çıktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.4.2021 16:56:27. #1.16#

title