ABD'de sinagoga giren soyguncu 58 bin TL'lik taçları çaldı
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ABD'de sinagoga giren soyguncu 58 bin TL'lik taçları çaldı

01.02.2021 19:28 | Son Güncelleme: 01.02.2021 19:33
ABD'de sinagoga giren soyguncu 58 bin TL'lik taçları çaldı

ABD'nin New York kentinde bulunan bir sinagoga giren soyguncu, seremonilerde kullanılan 8 bin 200 dolarlık (58 bin 766 TL) taçları çaldı.

ABD'nin New York kentinde bulunan bir sinagoga giren soyguncu, seremonilerde kullanılan 8 bin 200 dolarlık (58 bin 766 TL) taçları çaldı. Soygun sinagogun güvenlik kamerasına an be an yansıdı.

ABD'nin New York kentinin Brooklyn bölgesinde bulunan Beth El of Flatbush sinagoguna giren soyguncu, ibadethanedeki seremonilerde kullanılan taçları çaldı. O anlar sinagogun güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde soyguncu, taçların olduğu yeri önce keşfettiği, daha sonra da etrafı kontrol ettikten sonra taçları alarak uzaklaştığı görüldü. Polisten yapılan açıklamada, soyguncunun çaldığı taçların 8 bin 200 ( 58 bin 766 TL) dolar değerinde olduğu ifade edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, polis her yerde soyguncuyu arıyor.

- Abd

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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