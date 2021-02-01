ABD'de sinagoga giren soyguncu 58 bin TL'lik taçları çaldı
ABD'nin New York kentinde bulunan bir sinagoga giren soyguncu, seremonilerde kullanılan 8 bin 200 dolarlık (58 bin 766 TL) taçları çaldı.
ABD'nin New York kentinin Brooklyn bölgesinde bulunan Beth El of Flatbush sinagoguna giren soyguncu, ibadethanedeki seremonilerde kullanılan taçları çaldı. O anlar sinagogun güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde soyguncu, taçların olduğu yeri önce keşfettiği, daha sonra da etrafı kontrol ettikten sonra taçları alarak uzaklaştığı görüldü. Polisten yapılan açıklamada, soyguncunun çaldığı taçların 8 bin 200 ( 58 bin 766 TL) dolar değerinde olduğu ifade edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, polis her yerde soyguncuyu arıyor.
- Abd
Kaynak: Demirören Haber Ajansı