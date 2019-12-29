ABD'de sinagog yakınlarında bıçaklı saldırı: 5 yaralı

29.12.2019 09:38 | Son Güncelleme: 29.12.2019 09:38

ABD'de Musevilerin, Hanuka kutlamaları sırasında, sinagog yakınlarında bulunan bir hahamın evine kimliği açıklanmayan bir kişi bıçaklı saldırı düzenledi. 2'si ağır, 5 kişi yaralandı.

ABD'nin New York kentinde dün gece bir hamamın evinde Hanuka kutlamaları sırasında bıçaklı bir kişi tarafından saldırı düzenlendi. Saldırıda 2'si ağır olmak üzere 5 kişi yaralandı. Yerel medyaya konuşan görgü tanıkları, saldırganın eve gelip bıçağını çektiğini ve o sırada hamamın Hanuka kutlamaları kapsamında mumları yaktığını, evde ise yaklaşık 100 kişinin bulunduğunu belirtti.

Kaynak: DHA

Olay yerinden kaçan saldırgan, kısa süre içerisinde polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Polis olaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlattı.New York Valiliği ise nefret suçuna tolerans gösterilmeyeceğini açıkladı.