ABD'de silahlı şiddet olayları 2021'de arttı
NEW ABD'de yeni açıklanan rakamlar, 2021'de silahlı şiddet olaylarının arttığını ortaya koydu.
NEW ABD'de yeni açıklanan rakamlar, 2021'de silahlı şiddet olaylarının arttığını ortaya koydu.
ABD'deki şiddet olaylarını araştıran Gun Violence Archive (GVA) isimli kurumun çalışmasında, şiddet olaylarının hızla arttığı ABD'de 2021'in, kayıtlardaki en ölümcül yıllardan biri olacağı tespiti paylaşıldı.
GVA'nın verilerine göre, ülkede bu yıl 14 bin 723 cinayet ve ölümcül silahlı saldırı olayı yaşandı.
Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) salgınının patlak verdiği 2019'da ABD'de 15 bin 454 silahlı öldürme hadisesi yaşanırken, 2020'de bu sayı yüzde 26'lık bir artışla 19 binin üzerine çıktı.
2021'de toplu silahlı şiddet olaylarında da hızlı bir artışın görüldüğü ülkede, yılın başından bu yana 510, sadece eylül ayının ilk 19 gününde ise 41 toplu cinayet kayıtlara geçti.
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