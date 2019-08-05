ABD'de silahlı saldırılar sonrası Trump'tan "beyazların üstünlüğü"nün kınanması ve idam için çağrı

ABD Başkanı Donald Trump hafta sonunda Teksas ve Ohio eyaletlerinde 29 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırılar sonrasında "ırkçılığı, bağnazlığı ve beyazların üstünlüğünü" kınadı. ABD Başkanı Trump, benzer silahlı saldırı düzenleyenlerin hızlı bir şekilde idam edilmesi için çalışma yapılmasını istediğini duyurdu.

ABD Başkanı Trump hafta sonunda El Paso ve Dayton kentlerinde düzenlenen, 29 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin yaralandığı saldırılara ilişkin Beyaz Saray'da basın açıklaması yaptı. Başkan Trump kitleleri hedef alan saldırılar sonrası ilave silah kontrolüne ilişkin bir çağrıda bulunmazken bunun yerine şiddet içeren video oyunlarını ve ruh sağlığı hastalıklarını gösterdi. Euronews.com'da Görüntüle