ABD'de Silahlı Saldırı: Yaralılar Var (1)

ABD'nin Maryland eyaletine bağlı Annapolis kentinde Capital Gazette adlı gazeteye silahlı saldırı düzenlendi. Cam kapıdan ateş eden saldırganın yakalandığı, ilk bilgilere göre yaralılar olduğu belirtildi.

Annapolis'te Gazetenin yer aldığı binada bulunan insanlar elleri başlarının üstünde ve polis gözetiminde dışarı çıkarılırken, çevrede yoğun güvenlik önlemleri alındı. Yerel medya saldırıda ölenlerin de bulunduğunu öne sürdü. ABD Başkanı Donald Trump'ın olayla ilgili olarak bilgilendirildiği ifade edildi. - York