- ABD'de silahlı saldırı: 8 ölü
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- ABD'de silahlı saldırı: 8 ölü

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- ABD'de silahlı saldırı: 8 ölü ABD'nin Indianapolis kentindeki FedEx şirketine ait tesiste düzenlenen silahlı saldırı sonucu en az 8 kişinin öldüğü belirtildi.

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- ABD'de silahlı saldırı: 8 ölü

WASHINGTON - ABD'nin Indianapolis kentindeki FedEx şirketine ait tesiste düzenlenen silahlı saldırı sonucu en az 8 kişinin öldüğü belirtildi.

ABD'nin Indianapolis kentinde kargo ve lojistik şirketi FedEx'e ait bir tesiste silahlı saldırı düzenlendi. Polis tarafından yapılan açıklamada, en az 8 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği, birkaç kişinin yaralandığı belirtildi. Yerel kaynaklar, saldırganın otomatik silahla ateş açtığını ve saldırının ardından intihar ettiğini kaydetti. Şehir polisi sözcüsü Genae Cook, olayda yaralananların hastaneye kaldırıldığını ifade etti. FedEx'ten yapılan açıklamada ise saldırıyla ilgili yetkililerle işbirliği yapıldığı belirtildi.

- ABD'de silahlı saldırı: 8 ölü
- ABD'de silahlı saldırı: 8 ölü
- ABD'de silahlı saldırı: 8 ölü
- ABD'de silahlı saldırı: 8 ölü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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