ABD'de silahlı saldırı: 3 ölü, 2 yaralı
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ABD'de silahlı saldırı: 3 ölü, 2 yaralı

ABD'de silahlı saldırı: 3 ölü, 2 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

ABD'nin Wisconsin eyaletinde bir eğlence mekanına gerçekleştirilen saldırı sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

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ABD'nin Wisconsin eyaletinde bir eğlence mekanına gerçekleştirilen saldırı sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

ABD'nin Wisconsin eyaletine bağlı Kenosha'da yer alan bir eğlence mekanında silahlı saldırı gerçekleştirildiği bildirildi. Polis David Wright yaptığı açıklamada, saldırı sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiğini ve 2 kişinin yaralandığını aktardı. Saldırganın kimliğinin henüz tespit edilmediğini belirten Wright, saldırının "planlı ve münferit bir olay" gibi göründüğünü dile getirdi. Wright, yaralıların hastaneye kaldırıldığını ifade ederek, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını vurguladı. - WISCONSIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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