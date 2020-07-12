ABD'de silahlı saldırı: 2 polis öldürüldü ABD'nin Teksas eyaletinin McAllen kentinde silahlı saldırıya uğrayan iki polis öldü.

ABD'nin Teksas eyaletinin McAllen kentinde silahlı saldırıya uğrayan iki polis öldü.

McAllen Emniyet Müdürü Victor Rodriguez, yaptığı açıklamada, iki polis memurunun ihbar üzerine gittikleri evde silahlı saldırıya uğradığını belirtti.

Rodriguez, iki polisin olay yerinde hayatını kaybettiğini kaydetti.

Saldırgan Aldon Caramillo'nun polis memurlarını vurmasının ardından intihar ettiğini aktaran Rodriguez, Caramillo'nun sabıka kaydının bulunduğunu, silahlı saldırı ve uyuşturucu madde bulundurmak suçlarından da arandığını açıklandı.

Kaynak: AA