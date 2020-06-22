ABD'de silahlı saldırı: 2 ölü, 7 yaralı
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ABD'de silahlı saldırı: 2 ölü, 7 yaralı

ABD'nin Güney Carolina eyaletinde gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı.

ABD'de silahlı saldırı: 2 ölü, 7 yaralı
22.06.2020 12:56 | Son Güncelleme: 22.06.2020 13:22

ABD'nin Güney Carolina eyaletinde gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı.

ABD'nin Güney Carolina eyaletinin Charlotte kentinde Juneteenth kutlamalarının devamı kapsamında gerçekleştirilen etkinlik sırasında silahlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırı sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin ise yaralandığı belirtildi. Charlotte-Mecklenburg Komiser Yardımcısı Johnny Jennings yaptığı açıklamada, saldırının Beatties Ford yolunda kimliği belirsiz kişiler tarafından gerçekleştirildiğini ifade etti. Jennings, sokaklarda yüzlerce kişinin bulunduğunu ve henüz kimsenin gözaltına alınmadığını aktardı.

Juneteenth kutlamaları kapsamında her yıl 19 Haziran'da ABD'de sömürgeciliğin sona ermesi kutlanıyor. Bu yıl Juneteenth kutlamaları, siyahi George Floyd'un polis tarafından gözaltına alındığı sırada öldürülmesinin ardından başlayan ırkçılık karşıtı protestolara denk gelmesi nedeniyle önem taşıyor. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

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