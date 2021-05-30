ABD'de silahlı saldırı: 2 ölü, 20 yaralı
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ABD'de silahlı saldırı: 2 ölü, 20 yaralı

ABD'de silahlı saldırı: 2 ölü, 20 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

ABD'nin Florida eyaletinde, bir bilardo kulübünün önünde meydana gelen silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, en az 20 kişi yaralandı.

ABD'nin Florida eyaletinde, bir bilardo kulübünün önünde meydana gelen silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, en az 20 kişi yaralandı.

ABD'nin Florida eyaletindeki Hialeah şehrinde bir bilardo kulübünün önünde silahlı saldırı yaşandı. Kimliği belirsiz 3 kişinin konser için toplanan kalabalığın üzerine ateş açması sonucu en az 2 kişinin hayatını kaybettiği, 20 kişinin yaralandığı belirtildi.

Miami-Dade Polis komiseri Alfredo Ramrez yaptığı açıklamada, saldırının sorumlularının cezasını çekeceğini ifade ederek, "Bunlar kalabalığa ayrım gözetmeden ateş eden soğukkanlı katiller. Adalet peşlerine düşecek" dedi.

Yaralananların farklı hastanelere kaldırıldığı belirtilirken, henüz kimsenin gözaltına alınmadığı ve olayla ilgili soruşturma açıldığı bildirildi. - FLORIDA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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