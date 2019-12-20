ABD'de silahlı saldırı: 2 ölü, 2 yaralı
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ABD'de silahlı saldırı: 2 ölü, 2 yaralı

NEW ABD'nin North Carolina eyaletinde silahlı saldırı sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

20.12.2019 19:58 | Son Güncelleme: 20.12.2019 19:58
ABD'de silahlı saldırı: 2 ölü, 2 yaralı

NEW ABD'nin North eyaletinde silahlı saldırı sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

ABD medyasında yer alan habere göre, North Carolina'da sabah saatlerinde bir kamu binasında silahlı saldırı meydana geldi.

Yetkililer, saldırıda 2 çalışanın hayatını kaybettiğini, 2 kişinin de yaralandığını bildirdi.

Saldırganın kimliği ya da saldırı hakkında detaylı bilgi paylaşılmadı.

Kaynak: AA
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