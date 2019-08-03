ABD'de silahlı saldırı

ABD'nin Teksas eyaletinde bir alışveriş merkezinde silahlı saldırı gerçekleştirildiği bildirildi.

ABD'nin Teksas eyaletinin El Paso kentindeki bir alışveriş merkezinde silahlı kişiler tarafından saldırı düzenlendiği belirtildi. Polis tarafından yapılan ilk açıklamada vatandaşların bölgeden uzak durması yönünde çağrıda bulunuldu. - WASHINGTON

Kaynak: İHA