ABD'de silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı - NEW
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ABD'de silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı - NEW

Olay yeri görüntüleri Alınan güvenlik önlemleri Basın mensuplarının görüntüleri NEW YORK - ABD'nin New York kentinde silahlı saldırı sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

24.01.2020 03:17 | Son Güncelleme: 24.01.2020 03:19
ABD'de silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı - NEW

Olay yeri görüntüleri

Alınan güvenlik önlemleri

Basın mensuplarının görüntüleri NEW YORK - ABD'nin New York kentinde silahlı saldırı sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Harlem semtindeki 135'inci Cadde'de gerçekleşen olay sonrası saldırgan kayıplara karıştı. Polis, kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: ABD'de silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı - NEW
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