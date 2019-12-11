ABD'de silahlı çatışma: 1'i polis, 6 ölü
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ABD'de silahlı çatışma: 1'i polis, 6 ölü

ABD'nin New Jersey eyaletindeki Jersey City'de çıkan silahlı çatışmada biri polis, 6 kişi hayatını kaybetti.

11.12.2019 10:02 | Son Güncelleme: 11.12.2019 10:02
ABD'de silahlı çatışma: 1'i polis, 6 ölü

ABD'nin eyaletindeki Jersey City'de çıkan silahlı çatışmada biri , 6 kişi hayatını kaybetti.

Yerel medya polisin bir soruşturma kapsamında çalışma yaptığı sırada, 2 saldırganın polise ateş açtığını, çatışmada biri polis, 2'si saldırgan,3'ü de sivil vatandaş toplam 6 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Yaklaşık 1 saat süren çatışmada okul giriş çıkışlarının kapatıldığı; bölgede geniş güvenlik önlemleri alındığı belirtildi. 3 kişinin de yaralandığı çatışmaya dair geniş çaplı soruşturma başlatıldı.


Kaynak: DHA
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