ABD'de Silahlı Saldırgan, Eşinin de Aralarında Olduğu 5 Kişiyi Öldürdükten Sonra İntihar Etti

ABD'nin California eyaletine bağlı Bakersfield bölgesinde, silahlı bir saldırgan eşinin de aralarında bulunduğu 5 kişiyi öldürdükten sonra intihar etti. Polisin, kendisini izlemeye başlamasının ardından bir otoparka giren saldırgan, teslim ol çağrısına uymadı. Elindeki silahı göğsüne dayayan saldırgan intihar etti.

EŞİNİ DE ÖLDÜRDÜ

Kern County Şerif Yardımcısı'nın verdiği bilgilere göre, şimdilik adı açıklanmayan saldırgan önce iş yerinde sonra da bir evde kurbanlarını hedef aldı. Los Angeles'ın yaklaşık 150 kilometre kuzeyinde meydana gelen olayda, silahlı saldırgan kendi eşini de vurarak öldürdü.

POLİS AÇIKLAMA YAPTI

Polis yetkilileri, eşi ile birlikte bir kamyonet şirketine giden silahlı saldırganın burada tartıştığı bir kişiyi vurduktan sonra eşine ateş açtığını açıkladı. Daha sonra bir eve giren saldırgan burada bulunan iki kişiyi de vurarak öldürdü.

KAÇMAK İÇİN ARABA GASP ETTİ

Olay yerinden kaçmak için, içinde anne ve kızı bulunan bir otomobili gaspeden saldırgan hızla olay yerinden uzaklaştı. Anne ve kızı kaçarak güvenli bir bölgeye saklanmayı başardı.

SALDIRGAN İNTİHAR ETTİ

Bölge şerif yardımcısının kendisini izlemeye başlamasının ardından bir otoparka giren saldırgan, polisin kendisine yönelttiği silahla teslim ol çağrısına uymadı. Elindeki silahı göğsüne dayayan saldırgan intihar etti.

ABD medyasına da yansıyan haberlerde öteki kurbanların saldırganla aile bağları olup olmadığı belirtilmedi.