ABD'de silah bulundurma hakkını savunanlar sokağa indi
ABD'nin Virginia eyaletinde binlerce silah hakkı savunucusu, eyaletin Demokrat liderliğinin silah kontrolü yasası çıkarma planına karşı gösteri düzenledi.
21.01.2020 16:17 | Son Güncelleme: 21.01.2020 16:17
ABD'nin Virginia eyaletinde silah bulundurma hakkını savunan binlerce eylemci, eyaletin Demokrat yönetiminin silah kontrolü yasası çıkarma planına karşı gösteri düzenledi.
Sakin bir havada geçen protestoya katılanların kamuflaj kıyafetleri giymesi ve orduda kullanılan silahlar taşıması dikkati çekti. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com