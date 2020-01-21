ABD'de silah bulundurma hakkını savunanlar sokağa indi
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ABD'de silah bulundurma hakkını savunanlar sokağa indi

ABD'nin Virginia eyaletinde binlerce silah hakkı savunucusu, eyaletin Demokrat liderliğinin silah kontrolü yasası çıkarma planına karşı gösteri düzenledi.

21.01.2020 16:17 | Son Güncelleme: 21.01.2020 16:17
ABD'de silah bulundurma hakkını savunanlar sokağa indi

ABD'nin eyaletinde silah bulundurma hakkını savunan binlerce eylemci, eyaletin Demokrat yönetiminin silah kontrolü yasası çıkarma planına karşı gösteri düzenledi.


Sakin bir havada geçen protestoya katılanların kamuflaj kıyafetleri giymesi ve orduda kullanılan silahlar taşıması dikkati çekti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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