ABD'de Sıfır Kilometre Araç Satışlarının 2022 Yılında Artması Bekleniyor

Sanayi Danışmanlık firması Edmunds tarafından 16 Aralık Perşembe günü yayınlanan bir raporda, ABD'de 2022 yılında yeni otomobil satışlarında artış yaşanmasının beklendiği bildirildi. Bu öngörüye gerekçe olarak, 2021 yılında tedarik darboğazı nedeniyle oluşan üretim azlığı ve buna bağlı olarak piyasa talebinde meydana gelen yığılma gösterildi.

Raporda 2022 yılında 15, 2 milyon adet otomobil satılmasının beklendiği ve bunun gerçekleşmesi durumunda satışların 2021 yılına göre %1, 2 oranında artış göstereceği anlamına geldiği belirtildi.

Modern otomobillerin koltuk ısıtmasından eğlence ve bilgi sistemlerine kadar bir çok özelliğinin değişmez parçası haline gelen yarı iletken yongaların tedarik sorunu nedeniyle, General Motors da dahil olmak üzere bir çok Amerikan otomotiv markası üretimlerinde kesintilere gitmek ya da otomobillerini bu özellikler olmaksızın üretip piyasaya vermek zorunda kaldılar.

Edmunds firmasından Jessica Caldwell'in yaptığı açıklamada, geçtiğimiz ilkbahar aylarından beri satışların azaldığını fakat yeni otomobil modelleri için piyasadaki alım iştahının hiç azalmadığını hatta arttığını belirterek, bu talebin önümüzdeki yıla sarkacağına işaret etti.

Raporda, Amerika'daki elektrikli araç pazarının da büyümeye devam edeceği ve 2022 yılında 600 bin adet sınırının geçileceği de belirtildi.

Araç müşterilerine ürün araştırmasından satın alma sürecine kadar birçok safhada danışmanlık hizmeti de veren Edmunds firmasından yapılan açıklamada, sıfır kilometre araç stoklarında meydana gelen daralma nedeniyle, otomobile olan talebin ve müşterilerin sayısının her geçen gün artmakta olduğuna dikkat çekildi.

Öte yandan dünyanın saygın veri analiz ve danışmanlık firmalarından IHS Markit'in Perşembe günü yaptığı bir açıklamada da, 2022 yılında ABD'de satılacak sıfır kilometre otomobil sayısının 15, 47 milyon adet olacağı ve 2021 yılsonunun da 15, 07 milyon adetle kapanacağı öngörüldü. Çin'deki otomobil satışlarının 2023 yılında 26, 92 milyon adet, 2024 yılında ise 28, 99 milyon adet olmasının beklendiği de paylaşılan bilgiler arasında yer aldı.

Kaynak: Reuters

Yayınlayan: T. C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

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