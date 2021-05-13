ABD'de siber saldırıya uğrayan petrol boru hattı yeniden faaliyete geçti
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ABD'de siber saldırıya uğrayan petrol boru hattı yeniden faaliyete geçti

ABD'de siber saldırıya uğrayan petrol boru hattı yeniden faaliyete geçti
Anadolu Ajansı / Dilara Zengin - Haberler | Ekonomi

Siber saldırı nedeniyle geçici olarak kapatılan ABD'nin en büyük petrol boru hatlarından Colonial Pipeline, faaliyete yeniden başladı.

Siber saldırı nedeniyle geçici olarak kapatılan ABD'nin en büyük petrol boru hatlarından Colonial Pipeline, faaliyete yeniden başladı.

Colonial Pipeline'dan yapılan açıklamada, ABD yerel saatiyle 17.00'de (TSİ 24.00) boru hattının operasyonlarının yeniden başlatıldığı bildirildi.

Başlangıçta aralıklı hizmet kesintilerinin yaşanmaya devam edebileceği belirtilen açıklamada, ürün tedarikinin normale dönmesinin birkaç gün süreceği ifade edildi.

Açıklamada, mümkün olduğu kadar benzin, dizel ve jet yakıtının güvenli bir şekilde taşınacağı ve bunun piyasalar normale dönene kadar devam edeceği kaydedildi.

Houston'dan New York Limanı'na günlük 100 milyondan fazla galon benzin ve diğer yakıt taşıyan Colonial Pipeline boru hattının faaliyetleri, 7 Mayıs'ta siber saldırı nedeniyle geçici olarak durdurulmuştu.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Colonial Pipeline'a düzenlenen fidye yazılımı saldırısından DarkSide adlı bir grubu sorumlu tutmuştu.

Söz konusu petrol boru hattının geçici olarak kapatılmasının ardından özellikle güneydoğu eyaletlerinde benzin sıkıntısı yaşanmıştı. Tedarik sıkıntısı sonucu ülkede ortalama benzin fiyatı 2014'ten bu yana ilk kez galon başına 3 doların üzerine çıkmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

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