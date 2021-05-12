ABD'de siber saldırıya uğrayan petrol boru hattının kapatılması benzin fiyatlarının artmasına neden oldu
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ABD'de siber saldırıya uğrayan petrol boru hattının kapatılması benzin fiyatlarının artmasına neden oldu

ABD'de siber saldırıya uğrayan petrol boru hattının kapatılması benzin fiyatlarının artmasına neden oldu
Anadolu Ajansı / Dilara Zengin - Haberler | Ekonomi

ABD'nin en büyük petrol boru hatlarından biri olan Colonial Pipeline, siber saldırı nedeniyle kapalı kalmaya devam ederken, yaşanan arz sıkıntısı sonucu ülkede ortalama benzin fiyatı 2014'ten bu yana ilk kez galon başına 3 doları aştı.

ABD'nin en büyük petrol boru hatlarından biri olan Colonial Pipeline, siber saldırı nedeniyle kapalı kalmaya devam ederken, yaşanan arz sıkıntısı sonucu ülkede ortalama benzin fiyatı 2014'ten bu yana ilk kez galon başına 3 doları aştı.

Söz konusu petrol boru hattının kapatılmasının ardından yaşanan arz sıkıntısı sonucu özellikle güneydoğu eyaletlerinde görülen benzin sıkıntısının devam ettiği bildirildi.

Amerikan basınında yer alan haberlerde, Kuzey Carolina, Güney Carolina ve Florida gibi eyaletler benzin sıkıntısı yaşanırken, bu bölgelerde ikamet edenlerin panik yaparak ihtiyaçlarından fazla benzin aldıkları ve bu sebeple stokların hızlı tükendiği belirtildi.

Arz sıkıntısı fiyatları artırdı

Petrol boru hattının geçici olarak kapatılmasından sonra benzin arzında yaşanan sıkıntı fiyatlara da yansıdı.

Amerikan Otomobil Birliği (AAA) verilerine göre, bir hafta önce 2,9 dolar seviyesinde olan benzinin perakende satış fiyatı galon başına 3 doların üzerine çıktı. Böylece benzin fiyatları 2014'ten bu yana ilk kez 3 doların üzerini görmüş oldu.

Houston'dan New York Limanı'na günlük 100 milyondan fazla galon benzin ve diğer yakıt taşıyan Colonial Pipeline boru hattının faaliyetleri, 7 Mayıs'ta siber saldırı nedeniyle geçici olarak durdurulmuştu.

Enerji Bakanı Granholm vatandaşlara stok yapmama çağrısında bulunmuştu

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Colonial Pipeline'a düzenlenen fidye yazılımı saldırısından DarkSide adlı bir grubu sorumlu tutmuştu.

ABD Enerji Bakanı Jennifer Granholm, dün Beyaz Saray'da katıldığı basın toplantısında, Colonial Pipeline'ın hafta sonuna kadar büyük ölçüde faaliyete geçeceğini bildirmişti.

Benzin sıkıntısının olmadığını sadece tedarik sıkıntısının yaşandığını belirten Granholm, vatandaşlara stok yapmama, benzin istasyonlarına ise fahiş fiyat uygulamama çağrısında bulunmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

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