ABD'de seyahat şirketleri, ülkeye girişte test zorunluluğunun kaldırılmasını istiyor

ABD'de hava yolu, turizm ve seyahat şirketleri, ülkeye giriş için uluslararası yolculara yönelik negatif Kovid-19 testi zorunluluğunun kaldırılmasını talep ediyor.

Ülkede hizmet veren 30'dan fazla hava yolu, seyahat ve turizm şirketi, Beyaz Saray'a yazdıkları mektupta, Kovid-19 vaka sayılarının tüm eyaletlerde yüksek olduğunu, aşılı kişilerin oranlarının da yüksek olduğunu ve yeni tedavi yöntemlerini gerekçe göstererek, ABD uçuşlarına binmek için zorunlu tutulan negatif Kovid-19 testine artık ihtiyaç duyulmadığını savundu.

Benzer bir kuralı geçen ay kaldıran İngiltere'yi örnek gösteren şirketler mektupta, "Test zorunluluğunu kaldırmak, ABD'de ve küresel çapta seyahat ve havacılık sektörünün toparlanmasına, Kovid-19'un yayılmasına neden olmadan büyük destek sağlayacak." ifadesini kullandı.

Seyahat Derneği Başkan Yardımcısı Tori Emerson Barnes, havaalanında uçağa binememe ihtimalinin insanları uluslararası uçuş rezervasyonu yapmaktan alıkoyduğunu belirtti.

ABD'de test zorunluluğu yurt içi uçuşlarda uygulanmıyor. İç turizmin hareketlenerek salgın öncesi dönem yoğunluğuna yaklaşan ülkede, uluslararası turizm sektörü halen zor günler geçiriyor.

İngiltere, aşılı uluslararası yolculara test zorunluluğunu geçen ay kaldırmıştı.