ABD'de seyahat harcamaları 2020'de yüzde 42 azaldı

ABD Seyahat Derneği, ülkedeki seyahat harcamalarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının etkisiyle geçen yıl bir önceki yıla kıyasla yüzde 42 azaldığını bildirdi.

Derneğin verilerine göre, ABD'de 2019'da yaklaşık 1,2 trilyon dolar olarak kaydedilen seyahat harcamaları, geçen yıl 680,3 milyar dolara geriledi.

Böylece ülkedeki seyahat harcamaları 2020'de 492,3 milyar dolar azaldı. Amerikalıların seyahat harcamalarındaki bu düşüş, yüzde 42'lik bir azalışa denk geldi.

Seyahat harcamalarındaki azalış, ülke ekonomisinde 1,1 trilyon dolarlık kayba neden olurken; seyahat endüstrisinde doğrudan veya dolaylı 5,6 milyon kişi işini kaybetti.

Öte yandan ülkede, seyahatten elde edilen vergi geliri, 2020'de yaklaşık 57 milyar dolar azaldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin