ABD'de sevimli ayılar havuz partisini bastı
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ABD'de sevimli ayılar havuz partisini bastı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

- ABD'de sevimli ayılar havuz partisini bastı ABD'nin Tennessee eyaletinde öğrencilerin havuz partisini basan ayılar havuz keyfi yaptı.

- ABD'de sevimli ayılar havuz partisini bastı

TENNESSEE - ABD'nin Tennessee eyaletinde öğrencilerin havuz partisini basan ayılar havuz keyfi yaptı.

ABD Tennessee eyaletine bağlı Gatlinburg beldesindeki bir otelde lise öğrencilerinin havuz partisini davetsiz misafirler bastı. Otelin bahçesine giren ayılar soluğu havuzda aldı. Ayıların bazıları tenis kortunun bulunduğu bölgeye yönelirken, bazıları ise suya girdi. Ayıların keyifli anları ise öğrencilerden Michelle Johnson'ın cep telefonu kamerasına yansıdı. Johnson çektiği videoyu sosyal medya hesabından paylaşırken, ayıların havuz baskını kısa sürede hızla yayılarak viral oldu.

ABD'de sevimli ayılar havuz partisini bastı
ABD'de sevimli ayılar havuz partisini bastı
ABD'de sevimli ayılar havuz partisini bastı
ABD'de sevimli ayılar havuz partisini bastı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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