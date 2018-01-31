ABD'de Senatörleri Taşıyan Tren Kaza Yaptı: 1 Ölü, 3 Yaralı
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ABD'de Senatörleri Taşıyan Tren Kaza Yaptı: 1 Ölü, 3 Yaralı

ABD'de Cumhuriyetçi senatörleri taşıyan trenin çöp kamyonu ile çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

ABD'de Cumhuriyetçi senatörleri taşıyan trenin çöp kamyonu ile çarpışması sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin de yaralandığı açıklandı.

ÇÖP KAMYONUNA ÇARPTI

Eşleriyle birlikte Washington'dan West Virginia'ya giden Cumhuriyetçi senatörleri taşıyan trenin Wirginia eyaletinin Charlottesville kentinin güneyinde bir çöp kamyonuna çarptığı açıklandı.

3 KİŞİ HAFİF YARALANDI

Trende bulunan bir kişinin hayatını kaybettiği ve 3 kişinin hafif yaralandığı belirtildi. Yetkililer olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.

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