ABD'de Senatörleri Taşıyan Tren Kaza Yaptı: 1 Ölü, 3 Yaralı
ABD'de Cumhuriyetçi senatörleri taşıyan trenin çöp kamyonu ile çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
ABD'de Cumhuriyetçi senatörleri taşıyan trenin çöp kamyonu ile çarpışması sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin de yaralandığı açıklandı.
ÇÖP KAMYONUNA ÇARPTI
Eşleriyle birlikte Washington'dan West Virginia'ya giden Cumhuriyetçi senatörleri taşıyan trenin Wirginia eyaletinin Charlottesville kentinin güneyinde bir çöp kamyonuna çarptığı açıklandı.
3 KİŞİ HAFİF YARALANDI
Trende bulunan bir kişinin hayatını kaybettiği ve 3 kişinin hafif yaralandığı belirtildi. Yetkililer olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.