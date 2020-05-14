ABD'de senato istihbarat başkanına FBI soruşturması
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ABD'de senato istihbarat başkanına FBI soruşturması

ABD'de Senato İstihbarat Komitesi Başkanı Richard Burr hakkında, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından 600 bin ile 1.7 milyon dolar arasında hisse sattıkları gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

ABD'de senato istihbarat başkanına FBI soruşturması
14.05.2020 15:34 | Son Güncelleme: 14.05.2020 15:34
  ABD'de Senato İstihbarat Komitesi Başkanı Richard Burr hakkında, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından 600 bin ile 1.7 milyon dolar arasında hisse sattıkları  gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

ABD'de Senato İstihbarat Komitesi Başkanı Richard Burr hakkında FBI tarafından yüklü miktarda hisse satışı yaptığı gerekçesiyle soruşturma başlatıldı. Burr, komitedeki iki üye ve Senato Sağlık Komitesi üyesinin, Ocak'ta koronavirüs hakkında gerçekleşen katıldıkları önemli bir bilgilendirme toplantısının ardından yüklü miktarda hisse satışı yaptığı ve bu sayede borsa düşüşe geçmeden ellerindeki hisseleri yüksek fiyatlardan sattığı ortaya çıktı.ABD medyasının haberine göre, ABD'li bir yetkili FBI'ın Burr'un telefonuna el koyduğunu ve iCloud bilgilerini Apple'dan talep ettiğini ifade etti. Burr ve eşi Brooke Burr'un Ocak sonundan Şubat ortasına kadar 30'dan fazla işlem gerçekleştirdikleri ve  600 bin ile 1.7 milyon dolar arasında hisse sattıkları belirtildi.


- Abd

Kaynak: DHA

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